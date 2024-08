Calciomercato Roma, fatta per Tiago Djaló: prestito di 1 milione con diritto di riscatto a 9

Dopo aver dovuto incredibilmente rinunciare a Kevin Danso per alcuni problemi relativi alle visite mediche, la Roma ha deciso subito di cautelarsi. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti sarebbe fatta per l'arrivo in giallorosso di Tiago Djaló della Juventus, accostato già nelle scorse settimane. L'accordo è stato trovato sulla base di un prestito di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 9.

?? Tiago Djaló to AS Roma from Juve, here we go! Deal in place on loan with buy option.

Roma sign Djaló after Danso deal off as Kevin returns to RC Lens.

↪️ Juventus accept loan move, €9m buy option clause and €1m in add-ons. pic.twitter.com/js3SELDIeG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024