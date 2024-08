Calciomercato Roma, dall'Olanda: giallorossi interessati a Depay

Conclusa la sua esperienza con la maglia dell'Atletico Madrid, Memphis Depay è attualmente svincolato e del suo futuro ne parlano in Olanda. Secondo quanto viene scritto, il centravanti classe 1994 interessa alla Roma di Daniele De Rossi, al Porto e ad un altro top club di Premier League che non viene citato. Inoltre l'attaccante olandese, stando alle informazioni riportate, sta lavorando duramente in modo individuale a Monaco per farsi trovare al top della forma fisica quando firmerà per un nuovo club.

(vi.nl)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE