Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Bournemouth di Pinto pensa ad Abraham per sostituire Solanke

Con l'arrivo di Artem Dovbyk in giallorosso torna in bilico il futuro di Tammy Abraham alla Roma. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, il Bournemouth dell'ex Gm giallorosso Tiago Pinto starebbe pensando all'attaccante inglese per sostituire Dominic Solanke, vicino al Tottenham. Per ora non ci sono stati colloqui tra le parti e, stando a quanto riportato, la Roma sarebbe disposta a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 20 milioni di sterline. Da segnalare, come noto da tempo, anche l'interesse del Milan di Paulo Fonseca.

(mirror.co.uk)

