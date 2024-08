Calciomercato Roma, dall'Arabia: semaforo verde per Dybala all'Al Qadsiah

C'è il via libera per il trasferimento di Paulo Dybala all'Al Qadsiah. La notizia arriva direttamente dall'Arabia: il giornalista saudita Nawaf Oga su X ha pubblicato un aggiornamento sullo stato dell'operazione definendo "risolta" la questione per il trasferimento dell'argentino in Arabia. Il post: "Concluso il trasferimento di Dybala al Club saudita Al-Qadisiyah, una nuova stella in arrivo nella città di Al-Khobar".

قضي الامر ✅ صفقة انتقال ديبالا الى نادي القادسية السعودي تمت، نجم جديد قادم الى مدينة الخبر، ارجنتيني اخر في الملاعب السعودية بقميص القادسية، صفقة كبرى للنادي الشرقي ?✅?? pic.twitter.com/rKqgX3HmUw — نواف العقيّل (@nawaf__oga) August 17, 2024