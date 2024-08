Calciomercato Roma, dall'Arabia Saudita: Abdulhamid verso la permanenza all'Al-Hilal. Il club valuta il rinnovo

Saud Abdulhamid potrebbe rimanere in Arabia Saudita. Il terzino destro dell'Al-Hilal è seguito con grande attenzione dalla Roma e negli ultimi giorni sembrava essere a un passo dal trasferimento nella Capitale, ma il giornalista Adel Almas del sito Okaz Sports afferma che il futuro del calciatore sembra essere ancora all'Al-Hilal. Il classe '99 potrebbe quindi rimanere nel club saudita e la società starebbe addirittura valutando di aprire i dialoghi per il rinnovo di contratto entro gennaio, mese in cui il giocatore potrebbe accordarsi con un nuovo club per il conseguente trasferimento a parametro zero in estate.

مصادر #عكاظ :

اللاعب سعود عبدالحميد مستمر مع نادي الهلال، والإدارة تدرس لاحقا فتح ملف تجديد عقد اللاعب قبل دخوله فترة الستة أشهر في يناير القادم. عادل الماس @almas_adel#عكاظ #ان_تكون_اولا pic.twitter.com/oVbO5PTplE — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) August 19, 2024