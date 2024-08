Calciomercato Roma, dall'Arabia: Abdulhamid domani sarà nella capitale per le visite mediche. Affare da 2,5 milioni più bonus

Saud Abdulhamid sarà un giocatore della Roma. Almeno stando a quanto riferiscono in Arabia, dove scrivono come l'Al Hilal abbia ormai dato il via libera alla cessione del terzino destro, considerato uno dei migliori giocatori della Saudi League. Nelle prossime ore il giocatore volerà a Roma per diventare definitivamente un giocatore giallorosso.

(arriyadiyah.com)

Anche per Fabrizio Romano l'affare tra l'Al Hilal e la Roma per Saud è ormai cosa fatta, nonostante il tentativo del Reims di inserirsi. Domani il giocatore volerà nella capitale e completerà le pratiche per diventare un giocatore della Roma per 2,5 milioni di euro più bonus.

