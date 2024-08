Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Siviglia rifiuta 15 milioni dallo Stoccarda per Badè

Non c'è solo la Roma su Loic Badè. Come scrivono dalla Spagna, infatti, sul difensore francese classe 2000 c'è anche l'interesse dello Stoccarda. Il club tedesco ha offerto 15 milioni, cifra prontamente rispedita al mittente dal Siviglia, che per lasciare partire l'ex Rennes vuole 20 milioni di euro.

❌Primera oferta rechazada del #VfB, la cantidad ofrecida fue de alrededor de 15M.

El #SevillaFC dejara salir al jugador por una cifra de alrededor de los 20M. pic.twitter.com/bgl5qxwr1e — Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) August 13, 2024