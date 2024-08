Calciomercato Roma, dalla Germania: per Koné il Borussia attende un'offerta adeguata

Resta vivo il mercato della Roma con gli occhi di Florent Ghisolfi puntati su diversi profili che potrebbero soddisfare le richieste di Daniele De Rossi. Tra questi, c'è quello di Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Il calciatore ha chiesto espressamente di essere ceduto ma resta il nodo legato all'offerta che, secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Florian Plettenberg sul suo account X, dovrà essere non inferiore a 20 milioni.

?? @borussia still haven’t received any concrete offers for Manu #Koné.

… 23 y/o midfielder remains calm and professional.

BMG, still waiting for suitable offers with at least €20m fixed amount as Koné has clearly expressed his desire to leave the club until Deadline Day.… pic.twitter.com/DMUjtCIwRS

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 23, 2024