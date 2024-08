Calciomercato Roma, dalla Germania: Milan pronto a offrire 16 milioni per Koné, il Borussia Mönchengladbach ne chiede 25 più bonus

Il futuro di Manu Koné resta un rebus. Il centrocampista francese vuole lasciare il Borussia Mönchengladbach e il club tedesco è pronto ad accontentarlo in caso di arrivo di un'offerta importante. Come riportato dal sito del quotidiano, il Milan si sarebbe inserito nella corsa e sarebbe pronto a offrire 16 milioni di euro. La proposta però non rispecchia la valutazione del calciatore, dato che la società tedesca ne chiede 25 più bonus. Nonostante ci sia ancora distanza, le parti potrebbero trovare un accordo intorno ai 20 milioni. Sulle tracce di Koné non c'è solo il Milan, bensì anche PSG, Newcastle, Juventus, Napoli e Roma, che però al momento hanno mostrato solamente interesse.

(bild.de)

