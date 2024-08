Calciomercato Roma, dalla Germania: Koné vicino al Milan. Manca l'intesa tra i club

Florent Ghisolfi al lavoro per completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi negli ultimi tre giorni di calciomercato. Dalla Germania arriva una notizia che riguarda anche un obiettivo dei giallorossi: secondo quanto viene riportato, Manu Koné è vicino al trasferimento al Milan. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con il centrocampista classe 2001, accostato anche alla Roma con insistenza, e ora deve trovare l'intesa con il Borussia Mönchengladbach, proprietario del cartellino.

(sport.sky.de)

Secondo le informazioni del giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, dopo il trasferimento di Adli alla Fiorentina in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 10,5 il Milan aspetta anche una proposta per Bennacer, per cui ci sono stati sondaggi dall'Arabia. In caso di addio dell'algerino il club rossonero farebbe un tentativo per Manu Koné, con cui ha già un accordo sul contratto, cercando di capire se il Borussia Mönchengladbach abbasserà le richieste economiche intorno ai 15 milioni di euro.