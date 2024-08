Loïc Badé, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi con la Francia, ha attirato l’interesse anche dello Stoccarda. Secondo quanto riferito dall’emittente francese, il club tedesco ha avviato le trattative per trovare un accordo con il difensore che piace anche alla Roma. Il Siviglia, proprietario del cartellino, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire in questa sessione di calciomercato.

