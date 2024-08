Niente Roma per Jonathan David. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, il centravanti del Lille era uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi, ma il calciatore ha deciso di rifiutare l'offerta dei capitolini poiché non è interessato al trasferimento in Italia. L'attaccante canadese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed è seguito con grandissima attenzione dal Tottenham, ma il club francese vuole trovare un sostituto prima di lasciarlo partire.

(lequipe.fr)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE