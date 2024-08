Calciomercato Roma, dalla Francia: Marsiglia ed Everton su Assignon

Il suo trasferimento alla Roma è quasi del tutto sfumato, ma Lorenz Assignon potrebbe comunque laciare il Rennes in questa sessione di mercato. Come scrivono dalla Francia, infatti, Marsiglia ed Everton sono ancora interessate al terzino destro. Il giocatore potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

?L’OM et Everton sont toujours interessés par Lorenz Assignon.

?Négociations en cours entre les club et le Stade Rennais autour d’un prêt avec option d’achat pic.twitter.com/CWyBWQYaRj — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 29, 2024