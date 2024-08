Nuova pretendente per Tammy Abraham. L'attaccante inglese è in uscita dalla Roma, anche e soprattutto dopo l'arrivo di Artem Dovbyk: lo stipendio pesa molto sulle finanze del club e per questo vorrebbe separarsi da lui. Juventus e Milan hanno chiesto informazioni per Abraham, ma secondo quanto riferito dal sito francese il West Ham sarebbe molto interessato a riportare l'ex Chelsea in Premier League.

(footmercato.net)

