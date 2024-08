Il Lens pensa già al dopo Kevin Danso. Come riferito dal sito francese, infatti, il club proprietario del cartellino dell'obiettivo in difesa della Roma è già alla ricerca del sostituto di quest'ultimo. Il Lens sta lavorando all'acquisto di Teden Mengi, centrale del Luton Town, proprio in previsione della possibile partenza di Danso in direzione Roma.

(footmercato.net)

