Calciomercato Roma, dalla Francia: giallorossi interessati a Danjuma. Villarreal aperto alla cessione in prestito

I movimenti nel reparto offensivo della Roma, dopo il possibile scambio Abraham-Saelemaekers con il Milan, potrebbero non finire qui. Secondo il giornalista di Foot Mercato Santi Aouna infatti i giallorossi sarebbero interessati all'esterno Arnaut Danjuma del Villarreal, protagonista con due gol nelle prime tre giornate di campionato. Sul classe 1997 ci sarebbe anche il Lille e gli spagnoli sarebbero disposti a cederlo anche in prestito. Possibili ulteriori novità nelle prossime ore.

