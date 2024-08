Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo tra Fiorentina e Reims per Richardson, offerti 10 milioni più il 10% sulla rivendita. Manca l'ok del giocatore

Amir Richardson, centrocampista del Reims, ha disputato una grande stagione e si è messo in mostra soprattutto durante le Olimpiadi. Il classe 2002 marocchino è seguito da molti club tra cui la Roma, ma la Fiorentina sembra aver messo la freccia. Come riportato dal portale francese, la Viola ha trovato un accordo con il Reims sulla base di oltre 10 milioni di euro più il 10% sull'eventuale futura rivendita. Ora le due società attendono l'ok del calciatore per il trasferimento in Italia. Richardson piace molto anche all'Ajax di Farioli, ma gli olandesi non sarebbero in grado di pareggiare l'offerta dei toscani.

