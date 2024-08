Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo Siviglia-Stoccarda per Badé. Il difensore riflette

A poco meno di due settimane dalla chiusura del calciomercato estivo la Roma deve completare la rosa aggiungendo anche rinforzi in difesa e tra i nomi circolati figura anche quello di Loïc Badé del Siviglia. Secondo quanto scrivono in Francia, lo Stoccarda e il Siviglia hanno raggiunto un accordo sulla base di 20 milioni di euro per il trasferimento del difensore, medaglia d'argento con la Francia nelle Olimpiadi di Parigi. Adesso il club tedesco deve convincere il difensore 24enne, che sta riflettendo prima di prendere una decisione sul suo futuro.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE