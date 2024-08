La Roma rischia di salutare Paulo Dybala (direzione Al Qadsiah) in questa sessione di calciomercato e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome come possibile sostituto. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l'attaccante argentino Joaoquin Correa, in uscita dall'Inter, sarebbe stato offerto proprio ai giallorossi.

El Tucu #Correa has been offered to #ASRoma in the last hours. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2024