Sembra essere Jeremie Boga il principale candidato a rinforzare le fasce d'attacco giallorosse. Come riporta l'esperto di calciomercato infatti è stato trovato l'accordo con l'ivoriano dopo l'incontro di ieri sera con il suo agente Fali Ramadani. Ora si lavora per chiudere con il Nizza, detentore del suo cartellino. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo aver vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta.

(gianlucadimarzio.com)

