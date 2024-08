Calciomercato Roma: c'è anche il Brighton su Hummels

Con il mercato ormai agli sgoccioli, la Roma potrebbe risolvere la questione relativa al difensore centrale proprio attingendo dai calciatori rimasti senza contratto. Tra questi c'è Mats Hummels, sul quale però c'è da segnalare l'interesse del Brighton che sta discutendo col difensore per un contratto di un anno. Al momento non c'è accordo però tra le parti.

? #BHAFC remain in the race to sign free agent Mats Hummels. Discussions are ongoing with the German over a one-year deal. No agreement reached at this stage.

The Seagulls previously saw bids rejected for PSV defender Olivier Boscagli. pic.twitter.com/YfG4ZmlafY

— Charlie Parker-Turner (@CParkerTurner) August 30, 2024