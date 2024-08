Dopo aver messo a segno due grandi colpi in entrata come Matias Soulé e Artem Dovbyk, la Roma potrebbe concentrarsi sul mercato in uscita e tra i partenti potrebbe esserci Edoardo Bove. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva durante la trasmissione "Sport 24 Calciomercato", il centrocampista classe 2002 è ancora un obiettivo della Fiorentina. La Viola segue da tempo il calciatore e l'interesse nei suoi confronti è concreto.

(Sky Sport)