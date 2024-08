Calciomercato Roma: attesa per la decisione di Dybala. Al giocatore 75 milioni in tre anni, ai giallorossi 3 milioni più bonus

Attesa in casa Roma per la decisione di Paulo Dybala in merito alla proposta dell'Al Qadsiah. Il club arabo, secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, avrebbe offerto 75 milioni di euro in tre anni all'argentino, mentre verserebbe nelle casse del club giallorosso un indennizzo da 3 milioni più 5/6 di bonus, ma ancora non è arrivata la proposta ufficiale. La Joya, però, non ha ancora dato una risposta definitiva.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE