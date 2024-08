Mercato in uscita in fermento per la Roma. Oltre a Dybala, incerto il futuro nella Capitale anche per Edoardo Bove. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, dopo il Fulham, anche l'Everton ha messo gli occhi sul prodotto del vivaio giallorosso. Il centrocampista, nel frattempo, ha cambiato numero di maglia, optando per l'8.

(gianlucadimarzio.com)

