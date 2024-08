Calciomercato Roma: anche i giallorossi su Laurienté. Il Sassuolo chiede 15 milioni

Dopo la retrocessione in Serie B del Sassuolo nella scorsa stagione l'attaccante neroverde Armand Laurienté potrebbe presto tornare nel massimo campionato italiano. Il giocatore infatti, secondo il sito di calciomercato, piace a Juventus, Lazio e Roma, con i giallorossi che avrebbero condotto un sondaggio in queste ultime ore per capire la fattibilità dell'operazione. Laurienté è valutato circa 15 milioni e avrebbe dato priorità alle tre squadre italiane piuttosto che al Marsiglia, anch'esso interessato al francese.

