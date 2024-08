Calciomercato Roma: Abraham verso l'Arabia Saudita, inglese pronto all'addio per circa 25 milioni di euro

Anche Tammy Abraham potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dall'edizione online del quotidiano, dopo Dybala anche l'attaccante inglese, ormai chiuso dall'arrivo di Dovbyk, sarebbe diretto verso l'Arabia Saudita per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Nuovi aggiornamenti da parte del quotidiano. Prosegue la sinergia con l'Arabia Saudita. Paulo Dybala ha detto sì all'Al Qadsiah a un triennale da 20 milioni più bonus, con la Roma che grazie alla sua cessione incasserà 15 milioni più 3 di bonus. La novità riguarda Abraham: l'inglese potrebbe trasferirsi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. L’attaccante sta valutando la proposta, nonostante la sua priorità resti il Milan. La sinergia con il paese arabo ha portato anche il terzino destro Saud Abdulhamid, acquistato dall’Al-Ahli per 2,5 milioni di euro, che sarà il primo calciatore saudita della storia della Serie A.

