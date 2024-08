Calciomercato Roma: Abdulhamid in giallorosso per 2,5 milioni più bonus. Atteso domani nella Capitale

La Roma si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per la fascia destra a disposizione di Daniele De Rossi. Il giornalista Fabrizio Romano conferma l'accordo raggiunto tra il club giallorosso e l'Al-Hilal per il trasferimento in giallorosso di Saud Abdulhamid per 2,5 milioni di euro più bonus, cifra che potrebbe arrivare ai 3 milioni di euro. Il terzino dovrebbe raggiungere domani la Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito. Il club saudita ora spingerà per chiudere l'operazione per assicurarsi Cancelo.

??? Saud Abdulhamid to AS Roma, here we go! Verbal agreement confirmed for €2.5m fixed fee plus add-ons, total package could reach €3m.

Saudi national team right back expected to travel to Roma on Monday for medical.

↪️?? Al Hilal will push to get João Cancelo deal done. pic.twitter.com/wGpqSKjSpm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024