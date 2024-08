Calciomercato Roma: Abdulhamid in partenza verso la capitale. Arrivo alle14:40 a Fiumicino (VIDEO)

Sta per iniziare l'avventura in giallorosso di Saud Abdulhamid. Il terzino dell'Al Hilal, il giocatore scelto dalla dirigenza romanista per rinforzare la corsia esterna, è all'aeroporto in attesa di prendere il volo e raggiungere la capitale, dove oggi svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. L'esterno arriverà a Fiumicino alle 14:40.

?⚪️ #AlHilal right back Saud #Abdulhamid is his way to Rome to undergo medical tests and sign his contract with #Roma ?#Transfer #SaudiProLeague #الهلال https://t.co/jboWOeUYQv pic.twitter.com/41SIuMDJJ6

— All About SPL ? ?? (@Saudifutbol) August 26, 2024