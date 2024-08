Arrivano ulteriori dettagli sullo scambio di prestiti tra Roma e Milan per Abraham e Saelemaekers, che in mattinata hanno raggiunto le loro rispettive nuove città. Per l'attaccante inglese, la Roma riceverà 1,5 milioni per il prestito mentre il passaggio dell'esterno belga in giallorosso avverrà senza alcun esborso.

(Sky Sport)