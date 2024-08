Calciomercato, Retegui verso l'Atalanta: operazione in chiusura

È tutto fatto per il passaggio di Mateo Retegui dal Genoa all'Atalanta. Il club orobico, dopo il grave infortunio di Scamacca, si è buttato a capofitto alla ricerca di un centravanti. Tra i nomi sondati c'era stato anche Tammy Abraham, in uscita dalla Roma. Alla fine il club di Gasperini ha optato per l'attaccante italo-argentino, che si trasferisce in nerazzurro per 22 milioni più 3 di bonus.

⚫️??? Mateo Retegui joins Atalanta from Genoa for €22m plus €3m add-ons, after formal bid revealed this morning. Done deal and medical tests to follow. Here we go. ✅ pic.twitter.com/O4lxR9D3m1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024