Calciomercato: offerta di 18 milioni dell'Al Nassr per Wesley. Era stato accostato alla Roma

Accostato nei giorni scorsi come possibile rinforzo per il reparto offensivo giallorosso, il futuro del giovane talento Wesley Gassova potrebbe non essere nel campionato italiano. Come confermato da Fabrizio Romano infatti sul giocatore del Corinthians sarebbero piombati gli arabi dell'Al Nassr che avrebbero offerto al club brasiliano 18 milioni per il suo cartellino. Non ci sarebbe ancora l'accordo definitivo, ma i colloqui sono in corso e dovrebbero proseguire nei prossimi giorni.

??? Al Nassr send opening proposal to Corinthians for Brazilian talent Wesley Gassofa. Negotiations around $18m package, no agreement yet but talks ongoing to advance in the next days. pic.twitter.com/G0cMNHWVlV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024