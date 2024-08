Il futuro di Rui Patricio sarà al Monza. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, l'ex portiere giallorosso in giornata potrebbe essere nella sua nuova città: il Monza è in chiusura per l'ex protagonista giallorosso, che ha lasciato il club in scadenza di contratto.

