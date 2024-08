Calciomercato, l'Inter ci prova per Chiesa: pronti 10 milioni

Chiesa-Inter: un matrimonio che potrebbe farsi subito. Come scrive l'edizione online del quotidiano, infatti, Marotta e Ausilio starebbe vagliando tutte le possibili strade per consegnare l’attaccante a Simone Inzaghi. La Juventus, infatti, teme che il calciatore abbia già un accordo per trasferirsi a Milano a parametro zero tra un anno e quindi vorrebbe provare a monetizzare dalla sua cessione già in questa sessione di mercato. In quest’ultimo scenario, l’Inter penserebbe a un’offerta low cost da 10 milioni di euro da presentare alla Juve per il cartellino dell'esterno.

(repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE