Calciomercato, l'Atalanta fa sul serio per Bellanova: trattativa in corso. E il Torino punta Pedersen come sostituto

Raoul Bellanova, accostato insistentemente alla Roma in questa sessione di mercato, potrebbe lasciare il Torino. Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, l'Atalanta è pronta a fare sul serio per l'esterno granata e lo considera il prossimo obiettivo, tanto da aver già avviato una trattativa. La società piemontese non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Bellanova e ha già messo nel mirino Marcus Pedersen del Feyenoord come sostituto. Le due società hanno già allacciato i contatti e il calciatore ha aperto al trasferimento al Torino.

?⚫️? EXCL: Atalanta are working on deal to sign Raoul Bellanova from Torino as next top target.

He’s been added to the list as serious option for Atalanta, negotiations on.

Atalanta consider Bellanova as excellent opportunity for right back position on long term. pic.twitter.com/9B6pNCR864

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024