Calciomercato: la Fiorentina chiude per Richardson. Lunedì atteso a Firenze per le visite mediche

Sfuma un obiettivo di mercato per la Roma. Il marocchino classe 2002 del Reims, infatti, è di fatto un nuovo giocatore della Fiorentina, con il club viola che ha chiuso la trattativa sulla base di 10 milioni di euro più bonus. Come scrive il giornalista Niccolò Ceccarini, il giocatore è atteso a Firenze già lunedì per le visite mediche.

#Richardson #Fiorentina operazione chiusa con il #Reims. Un affare da 10 milioni più bonus. Il centrocampista già lunedì dovrebbe essere a Firenze per le visite mediche — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 9, 2024