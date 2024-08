Dopo aver risolto il contratto con la Roma nella giornata di ieri, Rick Karsdorp è pronto a far ritorno in patria. Come scrive su X Fabrizio Romano, infatti, il terzino è vicinissio al PSV Eindhoven, con cui c'è già un accordo verbale. Sono previste per domani le visite mediche del giocatore.

??⚪️ Rick Karsdorp to PSV Eindhoven, verbal agreement done. Medical tests to take place on Saturday. pic.twitter.com/4PQYgfImrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024