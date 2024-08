Calciomercato, dall'Olanda: Karsdorp vicino al Psv

In giornata la Roma ha ufficializzato la rescissione consensuale con Karsdorp, che dall'inizio della preparazione era relegato ai margini, senza allenarsi con la prima squadra. Come scrivono in Olanda, ora, il terzino classe 1995 è pronto a tornare in Eredevisie, col Psv come destinazione più probabile.

Nei prossimi giorni Karsdorp dovrebbe svolgere le visite mediche che stabiliranno se l'olandese sia affidabile dal punto di vista fisico e convincere così il Psv ad ingaggiarlo.