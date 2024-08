Federico Chiesa sembrava vicino a vestire la maglia del Barcellona, ma come scrivono dalla Spagna l'affare non si farà. Il club catalano ha escluso l'ipotesi di acquistare il giocaore della Juventus per varie ragioni, prima fra tutte legata al "fair play finanziario". Il club, infatti, non è riuscito a cedere tanti dei giocatori in esubero, per questo motivo il mercato in entrata è al momento bloccato.

(marca.com)

