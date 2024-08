Josè Mourinho sonda il terreno per costruire al meglio il suo nuovo Fenerbahce. Secondo quanto riporta il sito francese, lo Special One starebbe raccogliendo informazioni per riportare in rosa una sua vecchia conoscenza: Nemanja Matic, ora nelle fila del Lione. I turchi vorrebbero approfittare della necessità del club francese di fare cassa e quindi esaudire la richiesta dell'ex allenatore giallorosso.

(footmercato.net)

