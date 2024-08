Calciomercato: Al Hilal su Cancelo. Il suo arrivo può liberare Abdulhamid per la Roma

Il futuro di Saud Abdulhamid è legato a quello di Joao Cancelo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, sarebbe iniziata la trattativa fra Manchester City e Al Hilal per il passaggio del portoghese al club allenato da Jorge Jesus: nel caso di fumata bianca, Saud Abdulhamid potrebbe trasferirsi in giallorosso.

?? Al Hilal have submitted formal bid to sign João Cancelo as negotiations are underway with Man City and player’s camp.

He’s the first choice for Portuguese manager Jorge Jesus.

In case of Cancelo’s arrival, Al Hilal RB Saud Abdulhamid could join AS Roma as talks took place. pic.twitter.com/pMyjo1cl7X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024