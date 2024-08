Calciomercato, accordo tra Lipsia e Bruges per Nusa: 21 milioni più bonus. Era stato accostato alla Roma

Nonostante le indiscrezioni di questi ultimi giorni, il futuro di Antonio Nusa non sarà nella Capitale (e quindi nel campionato italiano). Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti il Bruges (detentore del cartellino) e il Lipsia avrebbero trovato un accordo totale per l'esterno norvegese sulla base di 21 milioni più bonus. Il giocatore sarebbe già in Germania per i primi accertamenti fisici e firmerà nelle prossime ore un quinquennale.

?⚪️?? Antonio Nusa to RB Leipzig, here we go! Deal in place for €21m fixed fee plus add-ons to Brugge, package will be higher.

Five year contract and player already in Lepzig for medical tests as next step of the deal.

⛔️ Cherki negotiations, 100% off. pic.twitter.com/Yvf3x3HxuH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024