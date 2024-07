Leonardo Spinazzola è un nuovo giocatore del Napoli. Svincolato dalla Roma lo scorso 30 giugno, l'esterno classe 1993 lascia la capitale dopo 5 anni e rappresenta il primo arrivo ufficiale nella nuova avventura di Conte in azzurro. Dopo le visite mediche, l'annuncio è arrivato questa mattina sui social del Napoli.

Leonardo is proud to be one of us!

? #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeSpinazzola pic.twitter.com/FWIm4RAbOx

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2024