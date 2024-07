Ufficiale, Kristensen si trasferisce all'Eintracht Francoforte: "Oggi è un giorno grandioso per me" (VIDEO)

Rasmus Kristensen passa all'Eintracht Francoforte. L'ex terzino della Roma, reduce da una stagione nella Capitale, si trasferisce in Germania con la formula del prestito. "Oggi è un giorno grandioso per me. Sono felice di essere ora all'Eintracht Francoforte" ha dichiarato il giocatore di proprietà del Leeds. "Ho recentemente sperimentato di persona lo stadio durante il campionato europeo e non vedo l'ora di giocare qui".