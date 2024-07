Ufficiale: Calafiori è un giocatore dell'Arsenal

Riccardo Calafiori è ora ufficialmente un giocatore dell'Arsenal. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio da parte del club inglese che preleva il difensore del Bologna per una cifra che si aggira, tra bonus e parte fissa, sui 50 milioni di euro.

Tra l'altro, ora alla Roma spetterebbe una fetta dell'operazione visto l'accordo col Basilea del 40% sulla futura rivendita e, in virtù del 50% stipulato dagli svizzeri col Bologna, anche una parte di questo incasso dovrebbe essere girata nelle casse di Trigoria. Se 50 milioni fosse l'importo complessivo, alla Roma spetterebbero circa 10 milioni di euro.

Benvenuto, Riccardo Calafiori ??

Meeting new teammates for the very first time ❤️ pic.twitter.com/JbUhqOBCMN

— Arsenal (@Arsenal) July 29, 2024