Ufficiale: Aouar è un giocatore dell'Al-Ittihad (COMUNICATO E VIDEO)

Arrivato in giallorosso nell’estate del 2023, il centrocampista franco-algerino ha collezionato 25 presenze tra Serie A ed Europa League, segnando 4 gol.

In bocca al lupo per il futuro, Houssem!"

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

L'Al-Ittihad ha pubblicato il video dell'arrivo dell'algerino nel centro sportivo del club: indosserà la maglia numero 10. Ecco le sue parole: "Sono molto felice di unirmi a uno dei club più grandi. Spero di vincere tanti trofei, sono qui per questo. Farò tutto il possibile per i tifosi, perché so che sono tra i migliori al mondo. Ci vediamo all'Al-Jawaha Stadium".