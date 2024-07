Roma, il bilancio sorride: risparmiati 70 milioni grazie a cessioni e addii a fine contratto

La Roma sta investendo molto in questa sessione di calciomercato e gran parte del merito proviene dalle strategie di mercato adottate dai Friedkin in vista della stagione 2024/25. Superato lo scoglio delle restrizioni legate al Fair Play Finanziario grazie al lavoro di Tiago Pinto, la società giallorossa ha effettuato delle manovre che le hanno permesso di alleggerire il peso a bilancio della rosa, risparmiando ben 70.6 milioni di euro grazie alle cessioni e agli addii di numerosi calciatori a fine contratto. Secondo lo studio effettuato da AS Roma Data, la Roma ha infatti risparmiato 19.3 milioni dalle partenze a parametro zero di Spinazzola e Rui Patricio, a cui ne vanno aggiunti 37.2 in seguito ai mancati rinnovi dei prestiti di Azmoun, Huijsen, Kristensen, Llorente, Lukaku e Renato Sanches. Inoltre il club ha incassato 9.6 milioni dalle cessioni di Aouar e Belotti, registrando circa 16 milioni di plusvalenze. Diminuisce anche l'ingaggio dell'allenatore, dato che il passaggio da Mourinho a De Rossi ha permesso al club di risparmiare ulteriori 4.5 milioni.

Gli acquisti di Le Fée (23 milioni), Ryan (parametro zero), Dahl (6 milioni totali) e Soulé (30 milioni tra parte fissa e bonus) pesano complessivamente a bilancio 'solo' 30 milioni all'anno. Inoltre, in caso di arrivo di Dovbyk, l'attaccante ucraino avrebbe un costo a bilancio di circa 13.6 milioni all'anno, inferiore quindi ad Abraham (14.37 milioni).



