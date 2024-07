Roma, Abraham in uscita: la cessione finanzia gli ultimi colpi

Se consideriamo anche Dovbyk, la Roma prepara almeno altri due acquisti: il tetto dei 100 milioni di euro di investimenti verrà quindi superato entro la fine del mercato, per la prima volta da quando i Friedkin hanno comprato la società. (...) Adesso, comprensibilmente, Lina Souloukou e Florent Ghisolfi devono anche incassare denaro dalle cessioni: Aouar ha fruttato 12, Belotti 5, le percentuali su Calafiori e Frattesi complessivamente 20. Altri soldi devono entrare per alleggerire il monte ingaggi, già calato sensibilmente con le uscite dei giocatori a fine contratto o in prestito, e per migliorare il conto dei ricavi. Il principale candidato alla cessione è Abraham, che guadagna 6 milioni netti e comincerebbe la stagione come centravanti di riserva: sin qui però i sondaggi dal Milan e da qualche squadra inglese non si sono spinti oltre l’idea di un prestito non vincolato, mentre la Roma chiede 25 milioni. (...)

(corsport)