Rennes, Massara: "Le Fée non è cresciuto appieno. Non era prevista la cessione, ma si sono verificate condizioni importanti"

In attesa dell'ufficialità del trasferimento dal Rennes alla Roma di Enzo Le Fée, arrivato ieri nella Capitale, Frederic Massara ha parlato del centrocampista classe 2000 durante la presentazione come nuovo ds del club francese. "All'inizio non era necessariamente previsto farne a meno. È stato un grande investimento l’estate scorsa ed era molto richiesto. I suoi pensieri erano un po' diversi riguardo alla volontà di restare qui, ma questa ovviamente non è una condizione sufficiente per lasciare il club. È il Rennes a decidere quando i giocatori partiranno e a quali condizioni. Quando ci sono state condizioni che ci sono sembrate importanti e positive per un giocatore che non era riuscito a crescere appieno, abbiamo ritenuto che fosse una cosa importante e che dovessimo farla - le dichiarazioni dell'ex dirigente di Roma e Milan su Le Fée -. Questi due giocatori (con Rieder, ndr) verranno ovviamente sostituiti da altri. Sono due partenze e sono mia responsabilità".