Milan, Tomori: "Abraham? Abbiamo fatto le vacanze insieme, ma non parlando di calcio" (VIDEO)

A margine della presentazione del Flagship Store in via Dante a Milano il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato, tra le altre cose, anche di Tammy Abraham e di un suo possibile approdo in rossonero. I due infatti sono amici fin dai tempi del Chelsea e tuttora hanno mantenuto un bel rapporto, confermato dalle parole del giocatore: "Abbiamo fatto le vacanze insieme, ma non abbiamo parlato di calcio perché occorre staccare la mente ogni tanto. Abbiamo chiaramente parlato ma niente di particolare, abbiamo fatto conversazioni a livello generale".