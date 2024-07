LIVE - Calciomercato Roma: accordo tra Siviglia e Fenerbahce per En-Nesyri. Dalla Spagna: c'è l'intesa tra l'attaccante e il club turco

Continua la telenovela attaccante in casa Roma. Il nome principale resta quello di Youssef En-Nesyri, sul quale c'è forte anche il Fenerbahce di Mourinho. Qui i principali aggiornamenti:

LIVE

9:36 - Come scrivono dalla Spagna, fonti vicine al Siviglia parlano di un accordo tra il giocatore e il Fenerbahce. Anche i due club, come confermato, hanno trovato un'intesa, mancherebbero solo alcune clausole, poi En-Nesyri sbarcherà alla corte di Mourinho.

?Caso En Nesyri.

Desde fuentes oficiales del #SevillaFC. Confirman que SI hay un acuerdo entre #Fenerbahçe y jugador.

El #Fenerbahçe lanzó una oferta que cumplía lo que pedía el Sevilla, pero están negociando las cláusulas de las variables.

Durante hoy y mañana se cierra todo. pic.twitter.com/WiRjQwN28A — Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) July 20, 2024

9:20 - Come scrive Gianluca Di Marzio, Siviglia e Fenerbahce hanno trovato un accordo per portare En-Nesyri in Turchia. Manca, però, l'intesa tra il marocchino e la squadra di Mourinho. Il giocatore, infatti, è lusingato dall'interessa della Roma e attende sviluppi.